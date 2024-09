Aggiornato il calendario dei lavori sulla A8, nuove chiusure notturne tra Busto Arsizio e Milano

Sulla A8 Milano-Varese, è stato aggiornato il programma di chiusure notturne dei tratti Busto Arsizio-Castellanza verso Milano e Busto Arsizio-Legnano verso Milano, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, come di seguito indicato:

resta confermata la chiusura del tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza, verso Milano, dalle 22:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 settembre.

Contestualmente sarà chiusa l’entrata della stazione di Busto Arsizio, in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa:

per la chiusura del tratto, per chi proviene dalla SS336 verrà deviato obbligatoriamente sull’A8 in direzione Varese, uscire alla stazione di Gallarate, km 29+900, immettersi sulla SS33 del Sempione, in direzione Busto Arsizio Castellanza- Legnano, successivamente sulla SP527 Bustese, in direzione Rescaldina, per entrare in A8 in direzione Milano presso lo svincolo di Castellanza;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, si consiglia di utilizzare la stazione di Gallarate o Castellanza;

è stata posticipata di una sera la chiusura di tratto compreso tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano, riprogrammata quindi dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 settembre.

Contestualmente sarà chiusa l’entrata della stazione di Busto Arsizio, in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa:

per la chiusura del tratto, per chi proviene dalla SS336 verrà deviato obbligatoriamente sull’A8 in direzione Varese, uscire alla stazione di Gallarate, km 29+900, immettersi sulla SS33 del Sempione, in direzione Busto Arsizio Castellanza-Legnano-Cerro Maggiore, successivamente sul Viale Cadorna in Comune di Legnano, per entrare in A8, in direzione Milano, presso lo svincolo di Legnano;

per la chiusura dell’entrata di Busto Arsizio, si consiglia di utilizzare la stazione di Gallarate o Legnano.