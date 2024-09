Al Duse di Besozzo il musical “Mamma ho perso le favole”

In continuità con i tanti eventi organizzati dall’Amministrazione comunale per famiglie e bambini, e all’interno di “Besozzo in aria di musica”, rassegna culturale estiva dedicata alla musica rivolta ad pubblico eterogeneo compresi appunto i bambini, domenica 8 settembre alle 16.30 presso il Teatro Duse, in via Duse a Besozzo viene proposto il musical “Mamma ho perso”, a cura della compagnia “Soia Spettacoli” – di Caterina Soccini e Denes Gioia.

Un racconto avvincente che coinvolgerà tutta la famiglia: cosa succederebbe alle principesse delle nostre favole preferite se nessuno raccontasse più le loro storie? Il perfido Jafar, vuole cancellare le favole dal ricordo di tutti i bambini. Un ragazzino di nome Daniel, si accorge che le favole stanno scomparendo.

Con l’aiuto del Genio e delle principesse riusciranno a ristabilire l’equilibrio nel regno delle fiabe, garantendo alle principesse di continuare a vivere nelle pagine dei libri e nei cuori dei bambini per sempre. Hai mai desiderato entrare nel mondo delle favole? Una compagnia di giovani ed esuberanti attori lo renderà possibile con uno spettacolo coinvolgente, coreografie canti e tanta allegria per tutti!

INGRESSO GRATUITO

prenotazione consigliata: bibliteca@comune.besozzo.va.it

0332/970195-2229 negli orari di apertura della biblioteca.