Anche Varese “tagga” i suoi alberi: “Ricordiamoci la loro importanza”

Sono trentacinque gli alberi della città di Varese che hanno ricevuto l’etichetta di TreeTag. Ovvero, quelli che dalla mattina di giovedì 19 settembre trovano nelle loro vicinanze un cartello, stampato in materiale sostenibile, che riporta tutti i benefici che l’albero porta nei confronti dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda.

Un manifesto dove viene spiegata la capacità dell’albero di assorbire l’acqua, l’anidride carbonica, l’ossigeno prodotto, la capacità di carbonio che assorbono. «L’intento è quello di aumentare la consapevolezza del valore degli alberi nelle nostre città», sottolinea Daniele Zanzi di FitoConsult, promotore dell’iniziativa.

Ai piedi del secolare cedro del Libano di Villa Mirabello è stato apposto il primo cartello di TreeTag, ma sono altri quattro gli alberi ai Giardini Estensi dove si potrà vedere questo piccolo manifesto. Altri verranno posti nelle vicinanze di alberi a Villa Milius, Viale Aguggiari, Villa Toeplitz, Via Dandolo, Villa Augusta ma anche in zona ippodromo, tribunale, stazione.

«L’iniziativa è nata lo scorso anno in Olanda grazie ad un agronomo. Oggi è diffusa in dodici paesi europei ma altri si stanno aggiungendo. È un movimento che si espande in continuazione e per l’anno prossimo spero che in Italia porti a etichettare almeno diecimila alberi», sottolinea Zanzi.

E spiega: «Nelle nostre città e paesi, gli alberi urbani sono un elemento essenziale per la salute e il benessere di tutti i loro abitanti. Oltre alla bellezza, aiutano dalla qualità dell’aria al miglioramento del benessere mentale. Gli alberi urbani sono indispensabili nella creazione di città sostenibili, sane e vivibili. Non sono solo un lusso ma una necessità economicamente vantaggiosa per una vita urbana sostenibile. Per questo l’iniziativa Treetag ha lo scopo di aumentare la consapevolezza del loro valore».

Come a Varese, anche in altre città Italiane si è svolto il Treetag Day: a Padova, Trieste, Novara, Merano, dove da oggi ci sono alberi “segnalati” per la loro importanza ambientale e per il miglioramento che portano nella vita di tutti i cittadini. Infine, l’invito per il 4 ottobre a Villa Recalcati, per un convegno proprio dedicato a questo tema.