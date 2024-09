Attenzione ai cantieri stradali nel quartiere Crenna di Gallarate

Da martedì 3 settembre al 12 settembre, dalle ore 7:30 alle ore 19:00, è prevista la chiusura di due tratti stradali a Crenna.

Si tratta di una parte di via dei Mille a Crenna alta (da Via Bellini a Via Bettolino) e di un tratto di via Confalonieri (da Viale Dei Tigli al civico 5), nella zona sotto costa.

Due chiusure per lavori di manutenzione straordinaria.