Cerro Maggiore affida a Saronno Servizi la gestione del canone unico e delle affissioni

Saronno Servizi, la società multiservizi con sede in via Roma, ha ottenuto la concessione dal comune di Cerro Maggiore per la gestione, accertamento e riscossione del canone unico e del canone di concessione per le aree mercatali, oltre al servizio delle pubbliche affissioni.

In particolare la Spa con sede in via Roma ha ottenutolo scorso 9 luglio la concessione dal comune di Cerro Maggiore del servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione (anche coattiva) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati e del servizio delle pubbliche affissioni.

La società, attiva in diversi comuni, continua a registrare risultati positivi sia in termini di soddisfazione degli utenti che delle Amministrazioni.

«È un nuovo importante risultato che fa crescere la nostra società – ha commentato il presidente di Saronno Servizi, Pietro Insinnamo – per i cui risultati dobbiamo ringraziare sia il gioco di squadra del personale, sia la filosofia che in questi anni ha ispirato la crescita della multiservizi. Abbiamo sempre ritenuto essenziale e irrinunciabile un investimento nelle nuove tecnologie per garantire un servizio sempre più efficace e sempre più efficiente. Sono tanti i miglioramenti che portiamo avanti sui diversi settori: dalla digitalizzazione sempre più forte, alla personalizzazione del servizio. Questo impegno ci permette di essere sempre più un’eccellenza al servizio di sempre più Comuni e utenti».