Dona la spesa per la scuola, appuntamento nei punti vendita Nova Coop di Tradate e Luino

Dal 5 settembre al 13 novembre, la sesta edizione di ‘Coop per la Scuola’ promette invece un supporto diretto agli istituti scolastici per ricevere dotazioni omaggio di materiali didattici e cancelleria, grazie ai buoni scuola da consegnare fisicamente o devolvere tramite app alle scuole pubbliche e paritarie iscritte al programma. Nel 2023 avevano aderito 3220 istituti piemontesi

Sabato 7 settembre, nei negozi Nova Coop di Piemonte e alta Lombardia, ritorna la raccolta straordinaria di materiali didattici e articoli di cancelleria “Dona la Spesa per la Scuola”. Come ogni anno, l’iniziativa viene realizzata in stretta collaborazione con le onlus e le realtà locali del terzo settore a cui sono devoluti i prodotti raccolti perché siano consegnati a famiglie in condizione di bisogno economico, come aiuto diretto in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Per tutta la giornata soci e consumatori potranno acquistare materiali didattici e di cancelleria che intendono donare e consegnarli, all’uscita, ad associazioni di volontariato e realtà benefiche del territorio che li destineranno alle famiglie bisognose. I volontari potranno anche dare indicazioni sull’elenco dei prodotti maggiormente necessari da reperire.

Save The Children ha recentemente ribadito che, in Italia, il 14% di bambini, bambine e adolescenti (1 minore su 7) vivono in condizioni di povertà. Il dato più alto degli ultimi dieci anni, che mette in luce come anche un aiuto nell’approvvigionamento di materiale scolastico possa costituire per alcuni un sostegno prezioso per proseguire la frequenza degli studi con serenità.

Come di consueto, la raccolta Dona la Spesa per la Scuola segna l’avvio della campagna dei buoni Coop per la Scuola. Dal 5 settembre al 13 novembre, in tutti i negozi Nova Coop (supermercati, superstore, ipermercati, negozi di prossimità InCoop e Fiorfood) e sul sito coopshop.it, per ogni 15 euro di spesa effettuata si riceve un buono scuola che può essere consegnato a uno degli istituti iscritti al programma o donato direttamente attraverso l’App, disponibile sia per i sistemi Ios che Android. I Soci Coop hanno inoltre la possibilità di trasformare i punti Socio Coop in buoni scuola (50 punti=5 buoni; 100 punti=12 buoni). Al termine della campagna le scuole del territorio potranno usarli per richiedere gratuitamente, entro il 15 gennaio 2025, materiali didattici, notebook, apparati multimediali, attrezzature sportive e tanti altri articoli utili alla didattica.

L’iniziativa è valida per tutte le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie e riscuote ogni anno una grande adesione. Nel 2023 alla proposta di Nova Coop hanno aderito 3220 scuole, per il 76% dell’infanzia e primarie, con 208 istituti d’istruzione iscritti per la prima volta. Anche i buoni caricati hanno fatto registrare un incremento significativo nell’ultima edizione, passando da un valore pari a un corrispettivo di spesa di tre milioni e settecentomila euro nel 2022 per crescere fino a 4 milioni e ottocentomila nel 2023.

In questa sesta edizione, la raccolta diventa anche un’occasione di collaborazione con Enpa, l’Ente nazionale protezione animali. Tra i premi inseriti nel catalogo formativo di cui le scuole potranno fare richiesta arrivano anche lezioni in classe tenute dai volontari dell’Enpa, visite nei centri dell’associazione animalista e la possibilità di adottare a distanza dei trovatelli. Inoltre, i docenti potranno scaricare gratuitamente dal portale coopperlascuola.it guide sull’educazione emotiva e relazionale, declinate per ordine scolastico, con approfondimenti teorici e suggerimenti di attività da realizzare con gli studenti, sul riconoscimento e la corretta gestione delle emozioni, sulla capacità di prevenire e risolvere conflitti e prevaricazioni e sul mettere in gioco l’empatia.

Dona la Spesa per la Scuola è ogni anno tra le più partecipate raccolte straordinarie di Nova Coop di beni di prima necessità a fini solidali. Nella scorsa edizione ha coinvolto oltre 70 associazioni di volontariato e 700 volontari, in uno sforzo di mobilitazione che ha consentito di raccogliere materiali scolastici per un valore di 100 mila euro. Al programma di ‘Coop per la Scuola’ aderisce stabilmente oltre il 70% degli istituti piemontesi di ogni ordine e grado, con un trend in crescita anno su anno del numero dei buoni scuola utilizzati. Numeri che testimoniano l’importanza e la capillarità di queste iniziative nell’ambito delle comunità locali per contribuire a sostenere il diritto allo studio.

Per maggiori informazioni o per iscrivere la propria scuola: www.coopperlascuola.it.

In provincia di Varese “Dona la Spesa per la Scuola” sotto la regia di Nova Coop coinvolgerà i seguenti punti vendita e associazioni:

Luino – Via Ghiringhelli 1 – Croce Rossa Luino e Valli

Tradate – Via Monte San Michele 69 – La casa della città solidale