Donna investita vicino al sottopasso della ferrovia a Saronno

Una donna di 58 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita nelle vicinanze del sottopasso della ferrovia a Saronno: l’incidente è avvenuto in via Primo Maggio, lato periferia, nella serata di domenica, poco dopo le 20.30.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza dell’sos Mozzate (foto d’archivio): la donna è stata portata in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite ma non in pericolo di vita.