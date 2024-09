Fausto Bianchi al Map di Castiglione Olona per raccontare l’opera “Le radici e le ali”

Lunedì 16 e martedì 17 settembre Fausto Bianchi sarà presente al [MAP] Museo Arte Plastica (Via Roma, 29) di Castiglione Olona, per illustrare il progetto che sta dietro alla realizzazione dell’opera d’arte “Le Radici e le Ali”, nata dalla collaborazione tra l’artista varesino ed i ragazzi dell’I.C. Cardinal Branda Castiglioni.

Inaugurata lo scorso giugno ed attualmete esposta nel percorso di visita del museo, “Le Radici e le Ali” è frutto di un lavoro collettivo sviluppato all’interno del laboratorio artistico LAB/MAP – A.S. 2023/2024, coordinato dalla prof.ssa Cristina Freddi ed istituito più di dieci anni fa dall’istituto castiglionese per dare l’opportunità ai giovani studenti di approcciarsi in maniera diretta alle realtà storico-culturali del territorio attraverso il Museo Arte Plastica.

L’elaborato che verrà presentato trae ispirazione dai caratteristici volti di Masolino da Panicale presenti nel Battistero in Collegiata, reinterpretandoli in maniera contemporanea attraverso un lavoro di gruppo fortemente ispirato dalla ricerca della storia e delle tradizioni dell’antico borgo castiglionese, voluto seicento anni fa dal Cardinal Branda Castiglioni.

L’incontro, promosso dal Comune di Castiglione Olona con il contributo delle aziende Mazzucchelli 1849 e Gesiplast e la collaborazione del tecnico del Polimero Arte Giorgio Bonafé, si terrà lunedì 16 e martedì 17 settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.30 ed anticiperà l’imminente uscita del docu-video sull’esperienza del LAB/MAP realizzato da Morningstar – Art Business e Media Prodution.