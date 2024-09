Grande partecipazione di pubblico alla prima presentazione della CER del Luinese

Si è tenuta martedì sera, 10 settembre, a Palazzo Verbania di Luino la prima presentazione ufficiale della Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese (CER del Luinese) che è stata costituita il 27 giugno presso il Comune di Luino.

Gianfranco Malagola del Tavolo per il Clima di Luino ha così introdotto la serata: “Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano un innovativo modello per vivere la transizione energetica dalle fonti fossili alle rinnovabili: cittadini, enti locali, PMI, enti religiosi e del terzo settore si uniscono per produrre, consumare e condividere energia da fonte rinnovabile in un’ottica di autoconsumo collettivo”.

È seguito il saluto del sindaco di Luino nonché presidente della CER del Luinese, Enrico Bianchi, che ha evidenziato il valore e l’importanza di questa iniziativa che cambierà il modo di consumare nei prossimi anni.

Francesca Porfiri, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Luino, ha poi illustrato l’intensa collaborazione tra il Tavolo per il Clima di Luino, il Comune di Luino, l’ANPCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e la Rete per il Clima del Verbano, che ha portato alla costituzione della CER del Luinese.

È seguito l’intervento di Alfredo Bonetti, Presidente della CER di Rudiano (BS) ed esperto dell’ANPCI per le CER, che ha illustrato il funzionamento di una CER evidenziando l’importanza del termine “comunità”. Si condivide quindi l’energia tra produttori e consumatori nell’ottica di una migliore gestione locale dell’energia e si ridistribuiscono gli incentivi che la CER riceve dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) adottando avanzati algoritmi matematici che premiano la solidarietà ed il contrasto della povertà energetica.

Sono seguite tantissime domande che hanno confermato l’interesse e l’attenzione sul tema della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La CER incentiva l’installazione di impianti fotovoltaici che possono essere inseriti nella CER purché la data della loro messa in servizio sia posteriore alla data di costituzione della CER. La CER del Luinese è quindi alla ricerca di impianti fotovoltaici messi in esercizio da e-distribuzione dopo il 27 giugno di quest’anno.

Già da ora è possibile iscriversi alla CER del Luinese come consumatore (soggetto che non produce energia ma la preleva dalla rete elettrica), come prosumer (soggetto che possiede un proprio impianto fotovoltaico e che autoconsuma una parte dell’energia prodotta ed immette in rete la rimanente parte) o come produttore (soggetto che immette tutta l’energia prodotta dal suo impianto fotovoltaico) che devono risiedere in un Comune alimentato dalla cabina primaria di Creva di Luino ovvero, oltre al Comune di Luino, anche Maccagno con Pino e Veddasca, Tronzano Lago Maggiore, Agra, Dumenza, Curiglia con Monteviasco, Germignaga, Brezzo di Bedero, Montegrino Valtravaglia, Brissago Valtravaglia, Porto Valtravaglia, Mesenzana, Castelveccana e Cremenaga.

Per iscriversi alla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese è necessario entrare nel sito: www.cer-anpci.it/iscrizione. Selezionare quindi la Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Luino e procedere con l’inserimento dei dati e dei documenti. Sono necessari i seguenti dati/documenti:

­- codice POD (Point of Delivery) del contatore dell’energia elettrica (si trova nella bolletta dell’energia elettrica);

-­ dati catastali dell’immobile ove è presente il contatore (si ricavano da una visura catastale; se manca qualche dato mettere un trattino “-“);

– se si ha un impianto fotovoltaico occorre inserire la potenza dell’impianto, la data di messa in servizio ed eventualmente la capacità delle batterie;

­- una copia del documento d’identità;

­- una copia dell’ultima bolletta dell’energia elettrica (è importante che la persona che si iscrive alla CER sia l’intestatario della bolletta).

La richiesta di iscrizione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo della CER ed è completamente gratuita. Quando avremo raggiunto un consistente numero di iscrizioni si inizierà la gestione della CER che porterà benefici ambientali, economici e sociali al nostro territorio. Per ogni informazione sulla CER del Luinese è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: segretavclima.luino.va@gmail.com.