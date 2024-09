Il Centro Didattico Scientifico di Tradate diventa “Il (piccolo) bosco incantato”

Il laboratorio STEAM rientra nell’ambito del progetto “Green it up!” sostenuto da Istituto Oikos Onlus e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, gestito e realizzato in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, AstroNatura Cooperativa Sociale

Quando la natura lascia spazio alla fantasia, il bosco muta in un palcoscenico per fate, gnomi e folletti. Un pomeriggio di favole ed avventure dedicato ai più piccoli.

Un evento da non perdere pieno di sorprese!!!

Il laboratorio STEAM rientra nell’ambito del progetto “Green it up!” sostenuto da Istituto Oikos Onlus e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, gestito e realizzato in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, AstroNatura Cooperativa Sociale.

________________________________________________________________________

NON VI BASTA? ECCO TUTTE LE ALTRE OPPORTUNITA’ DI VISITA:

EcoPlanetario

Parti per un viaggio Un viaggio sul nostro pianeta e dal nostro pianeta verso i confini del tempo e dello spazio

PARTECIPAZIONE A PAGAMENTO

https://www.centrodidatticoscientifico.it/Eventi

Sentiero Natura

Osservatorio Astronomico (percorribile con visita gratuita guidata con le GEV del Parco Pineta o in autonomia)

(Le visite guidate dell’osservatorio rientrano nel progetto “CULTURE UP”, promosso e sostenuto da Fondazione Comunitaria del Varesotto nell’ambito del bando “Arte&Cultura” 2023.

Se anche tu vuoi sostenere le nostre iniziative e aiutarci a ideare nuove e coinvolgenti proposte culturali sostieni il progetto “CULTURE UP” con una donazione!

Scopri di più https://www.fondazionevaresotto.it/i-progetti/culture-up/ )

Striscia sensoriale a piedi nudi

Campo sperimentale di Orienteering

Sentiero della Magia del Bosco

Sentiero F.A.T.A.

Percorso del Sistema Solare

LibroGame Live “La Selva del Fato”

Scopri tutti i dettagli al seguente link: https://www.centrodidatticoscientifico.it/Centro

______________________________________________________________

COSA FARE PER PARTECIPARE?

1. Effettua la prenotazione on-line.

2. Presentati all’ingresso pochi minuti prima dell’orario indicato sulla prenotazione. Non è necessario stampare alcun biglietto, basta comunicare il cognome riportato nella prenotazione al personale al cancello.

Goditi le attività che preferisci, rispetta le prescrizioni di sicurezza e buon divertimento!

—————————————————————–

COSA PORTARE CON SÉ?

1. uno smartphone con batteria carica ;

2. una merenda da consumare in mezzo al prato su un telo o usufruendo di uno dei tavoli da pic-nic .

_____________________________________

Al fine di poter partecipare a più attività possibili e godervi una fantastica giornata insieme, non dimenticatevi del tempo necessario per raggiungere il centro.

Dopo aver lasciato la macchina al parcheggio all’inizio della via Ai Ronchi, proseguite lungo la strada sterrata e con una comoda passeggiata di 20 minuti adatta a tutti (passeggini inclusi) raggiungerete il centro.