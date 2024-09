Incidente a Cantello, soccorsi in azione nella tarda serata di sabato

Tre feriti e traffico bloccato per buona parte della serata. L’incidente delle 21.30 di sabato 7 settembre a Cantello ha avuto conseguenze non solo per le persone trasportate in ospedale, ma anche per i tanti che hanno dovuto cambiare strada e programmi a causa della chiusura del tratto.

A scontrarsi due auto nella frazione di Ligurno, in via Lugano. Soccorse dai sanitari le tre persone a bordo di 43, 25 e 22 anni.