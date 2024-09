Investito un uomo di 61 anni, elisoccorso in azione a Laveno Mombello

L’elisoccorso di Como è intervenuto nella mattinata di venerdì 6 settembre a Laveno Mombello per un pedone investito.

L’evento è accaduto verso le 11.30 in via Trieste, nella zona centrale di Laveno. Ancora da verificare le cause dell’investimento, che ha visto coinvolto un uomo di 61 anni. Il ferito è stato trasportato dall’elicottero dei soccorsi in codice giallo – quindi non in pericolo di vita – all’ospedale di Circolo di Varese.