La Caronnese perde in casa contro la Solbiatese e finisce con 9 uomini in campo

Niente da fare per la Caronnese che oggi ha perso per 0-2 con la Solbiatese. Non solo, la squadra finisce in 9 contro 11 che non lascia speranza sul finale.

Decisivi per la Solbiatese i gol di Scapinello e Torraca. Per la Caronnese espulsi nel secondo tempo Malvestio e Zibert.

I prossimi appuntamenti del Campionato Eccellenza Lombardia vedranno la squadra in trasferta a Casteggio (domenica 29 settembre alle 15,30) e la domenica seguente, 6 ottobre, ospitare il Pavia 1911.