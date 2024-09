Le ragazze della Osa Saronno seste a nella Finale “A” Argento dei Campionati di Società U23

È stato un fine settimana intenso e di grande soddisfazione per le ragazze Under 23 della OSA Saronno Libertas, impegnate a Isernia nella Finale “A” Argento dei Campionati di Società di categoria, che ha visto partecipare le atlete Juniores e Promesse.

Al termine della due giorni di gare, la OSA ha ottenuto un onorevolissimo 6° posto che rappresenta un importante obiettivo raggiunto considerata anche la giovane età delle atlete in gara, che spesso si sono dovute misurare con colleghe più esperte. 138 i punti finali, a soli 4 punti dal 3° posto, dato che ben tre società si sono trovate alle fine appaiate a 141 punti.

Tra i risultati di maggiore rilievo citiamo i 2° posti di Roberta Raviotta nei 100 (13.03), di Ilaria Rossi nel disco (31,87), di Vittoria Radaelli nell’asta (3,40) e i 3° posti di Ilaria Mazzoccato nei 1500 (4:51.76), Elisa Piuri nei 3000 siepi (11:50.53), Anna Beccegato nei 400 h (1:10.50). Notevole anche il 4° posto nella 4×100 di Leo/Beccegato/Parazzi/Luraschi con 52:71.

Una spedizione comunque molto positiva il cui merito va a tutte le atlete impegnate in gara, che sono talvolta uscite dalla propria zona di comfort per coprire tutte le specialità e garantire il maggior numero di punti alla squadra, e allo staff che segue con passione e competenza il gruppo per tutto l’anno.

La OSA U23 è oggi una realtà importante nel panorama dell’atletica italiana che si colloca, numeri alla mano, tra le prime 20 società del nostro Paese. Nel prossimo fine settimana del 21 e 22 settembre le nostre ragazze torneranno in pista a Mariano Comense (CO) per la Finale “B” dei CdS Assoluti.