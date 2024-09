Le Sorelle Borromee a Ferno aprono l’anno della coop San Martino

Le Sorelle Borromee in concerto a Ferno, con una serata musicale che apre il calendario di appuntamenti all’Alleanza Cooperativa San Martino.

“L’apertura della stagione l’abbiamo pensata come una festa, un momento per ritrovarci mangiando una fetta di pizza e berci una birra o un buon bicchiere di prosecco in compagnia delle Sorelle Borromee e della loro voce”.

Appuntamento venerdì 27 settembre alle ore 21, per una serata in allegria.