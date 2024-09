Ottobre in rosa per la prevenzione del cancro con tante visite gratuite organizzate dalla Bcc

Ottobre 2024 si tinge nuovamente di rosa, il colore simbolo della lotta contro il cancro, e lo fa con un programma ricco di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione oncologica.

Nell’ambito dell’Ottobre Rosa della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, organizzato da Ccr Insieme Ets, il braccio operativo dell’istituto di credito, si svolgeranno giornate dedicate a visite di prevenzione, che rappresentano un’occasione imperdibile per tutti di prendersi cura della propria salute, facendo un passo concreto nella lotta contro i tumori.

“Insieme possiamo fare la differenza tra la vita e la morte”, ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Ottobre in Rosa è un invito a prendersi cura di sé stessi, a non sottovalutare l’importanza della prevenzione e a sensibilizzare la comunità su un tema che riguarda tutte le famiglie. Le visite gratuite saranno un’opportunità preziosa per fare un passo in avanti nella lotta contro il cancro, perché la prevenzione è il primo, fondamentale strumento per combattere questa malattia. Il nostro supporto a questa causa è un segno tangibile del ruolo che la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha deciso di mantenere come banca locale, l’unica ancora presente e attiva nella nostra comunità. Siamo profondamente legati al territorio e desideriamo contribuire concretamente al benessere e alla salute dei cittadini che ci hanno sempre sostenuto. Insieme, ribadisco, possiamo fare la differenza”.

“Il successo di queste occasioni è tale che i posti vengono rapidamente esauriti”, ricorda Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insime Ets, “Le visite, interamente gratuite, sono riservate alle persone residenti nei paesi dove vengono effettuate. Ricordiamo che questa è un’attività rituale che la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, con Ccr Insime Ets, propone lungo tutto l’anno. Nei prossimi mesi ci saranno altre occasioni di poter accedere a questi screening. Ringraziamo tutti i professionisti che, con grande dedizione e competenza, hanno aderito all’iniziativa, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro competenze. Grazie anche alle associazioni e agli enti che collaborano con noi per rendere possibile questo progetto”

Durante il mese dell’ottobre Rosa della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate la prevenzione non si limita alle visite: il programma prevede anche camminate solidali a Busto Garolfo e Azzate. Questi momenti collettivi non solo promuovono uno stile di vita attivo e sano, ma sono anche un’occasione per esprimere solidarietà a chi sta affrontando questa malattia e a sostenere la ricerca scientifica, vero baluardo nella lotta contro il cancro.

A coronamento del mese, si terrà un convegno finale, un momento di riflessione e condivisione, con esperti del settore e amministratori pubblici, per ribadire l’importanza della prevenzione e del continuo progresso della ricerca.



Calendario visite gratuite Ottobre in Rosa

1 ottobre, Corbetta, ambulatorio comunale, mattino, prevenzione cute, in collaborazione con Salute Donna

8 ottobre, Dairago, ambulatorio comunale, pomeriggio, prevenzione seno, in collaborazione con Salute Donna

15 ottobre, Buguggiate, sede Bcc, intera giornata, prevenzione seno e cute, in collaborazione con Salute Donna

22 ottobre, Busto Garolfo, Casa della comunità, intera giornata, prevenzione seno, in collaborazione con Salute Donna

26 ottobre, Busto Garolfo, sede Ccr Insieme Ets, intera giornata, visite di prevenzione per rischio cardiovascolare, diabete e aterosclerosi, con i medici Andrea Mereghetti e Davide Negroni