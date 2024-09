Passeggiata, spettacolo e merenda gratuiti alla scoperta della Valle Olona

Per Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, fare cultura dell’acqua è fra gli obiettivi principali, come si legge sul loro sito. Da questo intento è nata la collaborazione con la Via Francisca del Lucomagno, la “Via dell’acqua” che ricalca le orme degli antichi pellegrini che dal centro Europa si recavano, rigorosamente a piedi, fino a Pavia e – da lì – a Roma. Da questa unione è nato il ciclo di eventi per piccoli pellegrini pensato su quattro domeniche da settembre ad ottobre.

Primo protagonista sarà Castiglione Olona, con la sua storia e il suo fondovalle ricco di natura da esplorare. Il ritrovo è per domenica 8 settembre alle ore 14:30 all’inizio della ciclopedonale, in Via Mazzucchelli angolo Via Diaz.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatorio iscriversi a questo link

Da qui partirà una camminata di circa due kilometri, durante la quale si potrà ammirare la Gonfolite e le Forre dell’Olona, una pietra che testimonierebbe l’antica presenza di una fonte d’acqua. Il percorso prevede anche una breve visita all’antico Palazzo Branda.

Successivamente, il gruppo si dirigerà alla Corte del Doro dove si potrà assistere a uno spettacolo teatrale realizzato a cura dell’associazione Progetto Zattera e poi merenda per tutti, offerta da Coop Lombardia. Ma non è tutto. Infatti, solo in via eccezionale ci sarà anche la possibilità di visitare il Museo di Arte Plastica. Per i bambini l’ingresso è gratuito e per gli adulti invece di 2 €.

Rientro in autonomia alle proprie macchine.

