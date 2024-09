Scontro sulla Sp109 a Lainate, muore un motociclista

Incidente mortale questa mattina poco dopo le 7 di oggi mercoledì 11 settembre a Lainate, sulla 109 ossia via Nerviano.

Vittima un motociclista che è si è scontrato, per cause da accertarsi, con un autoarticolato.

Sul posto i Vigili del fuoco, i soccorritori di Areu e la polizia locale per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità.