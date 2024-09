Serata tra fratelli a Varese finisce a coltellate: 48enne arrestato per tentato omicidio, il consanguineo perde la milza

Nella serata di sabato 31 agosto, verso le ore 20.20, la polizia di stato di Varese è intervenuta in via Vetera per la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio. Intervenuti sul posto gli agenti delle volanti avevano identificato le persone presenti all’interno dell’abitazione, due fratelli ed una donna.

All’arrivo degli operatori uno dei due fratelli aveva una profonda ferita da taglio al fianco: in un primo momento, per sviare le indagini, disse di essere stato ferito da dei cittadini africani a seguito di una tentata rapina.

Gli accertamenti degli agenti hanno permesso però di ricostruire una storia diversa: al termine di una lite scaturita per futili motivi tra i fratelli, il maggiore ha colpito l’altro al fianco con un grosso coltello da cucina.

Il ferito era stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Varese e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico con asportazione della milza. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata.

L’aggressore, 48enne di nazionalità italiana, è stato tratto in arresto per il reato di tentato omicidio e su disposizione dell’autorità giudiziaria portato in carcere a Varese.