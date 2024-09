Si corre con SPRInTZ Running alla Festa dello Sport di Laveno Mombello

SPRInTZ Running Laveno aderisce alla Festa dello Sport lavenese con due diverse iniziative per coinvolgere grandi e piccoli.

Sabato 14 settembre, a partire dalle 16, presso il Parco Gaggetto di Laveno, si terrà la Staffetta 2H3. Le squadre, composte ognuna da tre runner, si sfideranno correndo per due ore consecutive, con cambi continui tra gli staffettisti.

Domenica 15, a partire dalle 10:30, andranno invece in scena i giovanissimi con la prima edizione della GADGETto RUN. Stessa location del giorno precedente (Parco Gaggetto). Divisi in categorie in base all’età, a partire dai bambini di 6 anni, fino ai ragazzi di 14 anni, correranno su un circuito di 400 m da percorrere più volte.

In entrambi i casi iscrizione gratuita e premiazione dei primi classificati.

Per info: sprintzrunninglaveno@gmail.com o +39 3930218503