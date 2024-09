Torna il Cineforum di Castellanza, tanti film per tutti i gusti e le età

L’Associazione Amici del Teatro, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Castellanza e la Parrocchia S. Giulio, propone il Cineforum 2024/2025. Le proiezioni si terranno al lunedì alle 21 al Cinema Teatro Dante (via Dante n. 5) a Castellanza. Ogni inizio ciclo sarà introdotto dal critico cinematografico Enrico Danesi. Trentaquattro le pellicole proposte da lunedì 30 settembre fino a lunedì 9 giugno 2025. Qui il programma

«Il cineforum del Teatro di via Dante promosso dall’associazione Amici del Teatro e dall’Amministrazione comunale – ha dichiarato Davide Tarlazzi, Assessore a Cultura e Istruzione del Comune di Castellanza – è una proposta culturale la cui qualità è da tempo riconosciuta tanto in città quanto nel territorio circostante. La costante presenza di

pubblico – che ha caratterizzato anche le ultime edizioni – attesta che, pur affermandosi modelli di consumo dei prodotti cinematografici individuali e domestici, continuano a esserci il desiderio e il piacere di fruire collettivamente dei prodotti della settima arte, su un grande schermo, con possibilità di commenti e confronti mai noiosi. Invito in particolare i giovani a considerare questa opportunità, piacevole e mai banale, per confrontarsi con quanto di meglio produce l’industria cinematografica contemporanea».

«L’Associazione ha ormai una lunga e consolidata esperienza nella gestione del Cineforum – ha commentato Renato Solemi, presidente dell’associazione Amici del Teatro – anche in

virtù della collaborazione con il critico Enrico Danesi che anche quest’anno ha selezionato i titoli e le proposte e che accompagnerà il pubblico all’inizio di ogni ciclo. L’impegno

dell’associazione per fare del Teatro di Via Dante un luogo vivace continua con determinazione e anche per questo approfitto dell’occasione per invitare quanti potessero a unirsi al gruppo di volontari che gestisce le attività della sala. Chi è interessato si faccia avanti».

Questi i prezzi: Abbonamento intero a 34 film € 70,00€ 70,00 – ridotto € 60,00€ 60,00. Biglietto ingresso alle singole proiezioni – intero Biglietto € 5,50 – ridotto € 4,50€.