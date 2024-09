Un grande Leclerc porta alla vittoria la Ferrari al Gran Premio di Monza

Giornata di grandi emozioni all’autodromo di Monza, dove con una gara mozzafiato Charles Leclerc ha portato al triondo la Ferrari, davanti alle due McLaren di Piastri e Norris. Quarta l’altra Ferrari, guidata da Carlos Sainz.

Una gara che ha fatto soffrire ed esultare i tifosi della Rossa fino all’ultimo giro.

Per Charles Leclerc è la settima vittoria in carriera, per la Ferrari è il ventesimo successo a Monza.