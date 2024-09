Una Comunità amica delle persone con demenza, Cislago presenta il suo progetto

Venerdì 20 settembre dalle ore 21:00, Villaggio Amico prenderà parte a un incontro promosso in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cislago e ospitato presso la sala convegni di Villa Isacchi per presentare alla cittadinanza il progetto Comunità Amica delle Persone con Demenza. Una presentazione ufficiale che arriva dopo la firma del patto di adesione al progetto a cui ha preso parte il Comune di Cislago anche grazie all’impegno di Villaggio Amico, presente al tavolo promotore.

Nel corso della serata interverranno Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico, Alessia Rossetti, referente della Comunità Amica delle persone con demenza di Cislago e psicologa della comunità sanitaria, Stefano Calegari, sindaco di Cislago e Chiara Broli, assessore ai servizi per le persone e le famiglie del Comune di Cislago, per illustrare alla comunità locale mission, obiettivi e numeri dell’iniziativa che si inserisce nel più ampio progetto “Dementia Friendly Italia”. Il programma è nato sulla base di un protocollo e di linee guida messe a punto in Gran Bretagna dall’Alzheimer’s Society, che ha dato poi vita alle Dementia Friendly Community in Europa, e che in Italia ha scelto la Federazione Alzheimer come interlocutore unico.

Si tratta di un progetto virtuoso il cui risultato è la creazione di Comunità in cui le persone con demenza sono rispettate, comprese, sostenute e dove l’obiettivo principale è aumentare la conoscenza della malattia come strumento per ridurre l’emarginazione e il pregiudizio sociale, in modo da permettere loro di partecipare alla vita attiva della comunità e migliorarne la qualità di vita. Una Comunità Amica delle Persone con Demenza mette in rete cittadini, istituzioni, associazioni e categorie professionali di una città al fine di rendere i suoi spazi, le sue iniziative e le sue relazioni più fruibili da tutti, senza esclusione delle persone con demenza e dei loro familiari.

Dal punto di vista pratico, il mese di settembre, mese mondiale Alzheimer, vede la comunità di Cislago e Villaggio Amico impegnate in diverse iniziative: il primo appuntamento sarà proprio la serata di presentazione alla cittadinanza venerdì 20 settembre; domenica 22 settembre appuntamento con la fiera di artigianato Ricordi in Fiera, evento organizzato per sensibilizzare sul tema della demenza e per condividere un momento di socializzazione che coinvolge persone affette da demenza, i loro familiari e tutta la cittadinanza. L’impegno delle comunità proseguirà con lo screening gratuito delle abilità cognitive nella Settimana della Memoria, in programma dal 14 ottobre.

«La sinergia avviata con le istituzioni locali per diventare tutti insieme una comunità Amica delle Persone con Demenza e che ha già coinvolto i Comuni di Gerenzano e Cislago è davvero preziosa. – commenta Marina Indino, Direttore Generale di Villaggio Amico – Da sempre la nostra comunità è impegnata nel miglioramento della qualità di vita dei nostri ospiti e dei loro familiari, concentrandoci nella cura, nella ricerca e nella formazione. Un impegno che può diventare davvero proficuo solo grazie all’aiuto reciproco tra enti e realtà che hanno a cuore il prossimo. Per questo il nostro obiettivo è allargare sempre di più la rete territoriale di supporto alle persone con demenza, coinvolgendo non solo i nostri concittadini ma anche i comuni limitrofi. Crediamo fermamente che per una città più consapevole e inclusiva, tutti sono chiamati a un impegno di supporto corale verso le persone con demenza e le loro famiglie. Questo diffuso e radicato coinvolgimento, questa unanime sensibilità rendono una comunità amica delle Persone con Demenza».”