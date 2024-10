Si è spento all’età di 79 anni l’ex pm di Varese Domenico Novara

Si è spento all’età di 79 anni il magistrato Domenico Novara che per lunghi anni della sua carriera ha lavorato alla Procura di Varese. Originario di Torre Annunziata (Na) è stato sostituto procuratore di Varese dal 1981, Novara fu titolare di indagini per droga e omicidi.

Casi più o meno noti nel panorama dei reati in provincia di Varese, a cavallo con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, e che rientravano nei confini della Procura del capoluogo prealpino: dagli omicidi di Ndrangheta, le cui propaggini erano saldamente arrivate in provincia di Varese e specialmente in quegli anni nella zona di Malnate, (omicidio Mauro Lucchetta), o a casi di cronaca violenta come l’uccisione del vigile urbano Flaminio Blando a Porto Ceresio, nel 1988.

Episodi di provincia di quasi quarant’anni fa, inchieste che si sono perse nella memoria collettiva legati all’incedere della vita di provincia. Ma anche fatti di portata nazionale, come l’eclatante omicidio a colpi di lupara di Roberto Cutolo, unico figlio del boss della Nuova camorra organizzata ucciso a Tradate nel dicembre del 1990.

E ancora i “cold case“ di Gianluca Bertoni, il giovane trovato morto nel Lago Maggiore nel 1990 di cui, dopo anni di indagini, non si conoscono ancora le mani responsabili del delitto, e l’assassinio a Biandronno, nel 1991 dell’avvocato varesino Vincenzo Ciappina. Nel 2011 perse un figlio, Riccardo, in un incidente stradale a Vedano Olona.