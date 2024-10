“A scuola d’impresa”, gli studenti entrano alla Fondazione Museo Agusta

La Fondazione Museo Agusta di Cascina Costa di Samarate partecipa al progetto ideato da Museimpresa e Heritage Hub – Liuc “A scuola d’impresa”, che ha lo scopo di creare uno scambio tra le nuove generazioni e le eccellenze storiche della manifattura italiana.

In questa seconda edizione che si svolgerà durante l’anno scolastico appena iniziato, le scuole superiori potranno collaborare con uno dei 43 musei e archivi d’impresa (associati a Museimpresa) che hanno aderito in tutta Italia, la Fondazione Museo Agusta, che rinnova l’impegno con le nuove generazioni partecipando al progetto per la seconda volta.

Il progetto è nato con l’obiettivo – oltre che di diffondere una consapevolezza sulla storia dell’impresa italiana e dei suoi valori – di far conoscere i musei e gli archivi d’impresa e consentire agli studenti di acquisire competenze trasversali utili per orientarsi nel percorso di studi e nella scelta della professione futura.

L’iniziativa è dedicata alle classi del triennio delle scuole secondarie di secondo grado di tutti gli indirizzi di studio, è gratuito e riconosciuto come percorso per l’Orientamento e Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e si articola su una durata massima di sei mesi.

Nella nuova edizione, in una prima fase teorica, verranno forniti alle classi spunti di conoscenza sullo sviluppo industriale e imprenditoriale in Italia, con un focus dedicato ai settori produttivi, al management culturale, a Museimpresa e agli archivi/musei che ne compongono la rete a livello nazionale. Nella seconda fase, quella pratica e applicativa, gli studenti si metteranno alla prova, lavorando a stretto contatto con il museo o archivio d’impresa con il quale la classe avrà deciso di collaborare, realizzando un project work che dovrà rispondere a un’esigenza comunicativa reale, di valorizzazione e/o organizzativa.

Alla prima edizione, che si è svolta durante lo scorso anno scolastico, hanno partecipato 928 studenti, 40 scuole in 12 regioni, 47 docenti e 31 musei e archivi di impresa in tutta Italia.

I docenti interessati possono iscrivere le loro classi entro il 15 ottobre e indicare il museo o archivio d’impresa preferito, anche se ubicato in una regione diversa da quella del proprio istituto scolastico.

Qui l’elenco completo dei musei e degli archivi d’impresa partecipanti per l’anno scolastico 2024-2025 sul Museimpresa nella sezione “Per le scuole”.

Museimpresa

Museimpresa, l’Associazione Italiana degli Archivi e dei Musei d’Impresa, fondata nel 2001 per iniziativa di Assolombarda e Confindustria, riunisce musei e archivi di oltre centoquaranta imprese italiane, accomunate dall’idea che le aziende, le fabbriche, le società di servizi siano luoghi dove il passato e il futuro s’incontrano e in cui la cultura d’impresa, tra testimonianza e innovazione sia un asset fondamentale di competitività.