A Solaro rinasce la Pro loco e porta in paese la Fiera d’autunno

Nel fine settimana è in programma il primo evento della neo-costituita Pro loco di Solaro.

Domenica 27 ottobre, dalle 10 alle 19 in via Mazzini è in programma la Fiera d’Autunno con mercatini di hobbistica e antiquariato e bancarelle di vin brulè e piatti tipici, e non mancherà una grande castagnata con i volontari dell’associazione.

La Fiera d’Autunno si svolgerà in via Mazzini, nel tratto compreso tra via Giovanni da Solaro e via Pertini, in collaborazione con i commercianti locali.