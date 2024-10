A “Spirto Gentil” a Gallarate un concerto con le musiche di Modest Musorgskij

Secondo appuntamento 2024 per il festival di musica classica “Spirto gentil”: “Canti e Danze della morte. Il cuore dell’uomo nella musica” è il titolo del concerto con musiche di Modest Musorgskij, previsto venerdì 18 ottobre alle 21 nell’aula magna dell’istituto Sacro Cuore, in via Bonomi 4 a Gallarate.

Protagonisti il soprano Silvia Pepe e il pianista Francesco Pasqualotto.

Il concerto attraversa la produzione liederistica di Musorgskij (1839 – 1881) dai primi agli ultimi. I testi sono vicini alla sensibilità popolare e narrano di amore, morte, guerra, natura. Musicalmente sono molto avanzati, e devono molto alla musica popolare e ortodossa russa alla quale Musorgskij aggiunge una estrema sensibilità, spesso drammatica, che rende la sua musica di grande impatto emotivo. Come la parte pianistica, anche quella vocale è esigente e di grande difficoltà; anche per questo motivo la soprano Silvia Pepe è una delle poche interpreti italiane che affronta questa sfida.

Il festival prosegue sabato 19 ottobre, al mattino, con una lezione musicale per le scuole superiori a cura del M° Francesco Pasqualotto.