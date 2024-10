Al cineforum delle Arti di Gallarate arriva “Gli indesiderabili”

Giovedì 17 ottobre alle Arti il cineforum propone “Gli indesiderabili”, il secondo film di Ladj Ly (premio della giuria a Cannes 2019) che racconta quelle banlieue in cui è cresciuto.

Come sempre sono previste una proiezione pomeridiana (alle 15, con Cristina Boracchi) e una serale (alle 21 con Gabriele Lingiardi).

Lo sguardo del film è quello di Haby, (Anta Diaw), una giovane di origini maliane che vive nel Bâtiment, 5, l’edificio numero 5, un enorme palazzo della periferia parigina, stipato di cose e persone di ogni età e provenienza, e lavora per un’associazione che cerca di aiutare le famiglie in difficoltà e i nuovi migranti facendo da ponte con le istituzioni. I problemi sono tanti, la convivenza non è sempre facile, ma gli abitanti del palazzo hanno faticosamente costruito in quelle stanze la loro casa e la loro comunità. Alla morte improvvisa del sindaco, però, la carica viene trasferita su un uomo ingenuo e spaventato, Pierre Forges, un pediatra senza grande esperienza politica che intende riqualificare il quartiere a suo modo e risponde alle provocazioni con la repressione. La giovane Haby gli tiene testa, avviando una battaglia politica per evitare l’abbattimento dell’edificio 5, ma la tensione tra gli opposti fronti si alza fino a deflagrare, la notte di Natale.