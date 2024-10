Anche il Comune di Germignaga aderisce alla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese

«L’Amministrazione di Germignaga intende rendersi parte attiva di un processo di transizione energetica in atto attraverso una serie di azioni, tra cui la partecipazione ad una Comunità Energetica di cui il Comune si renda parte attiva nella promozione / realizzazione di nuovi impianti, presso gli edifici comunali, nonché dei privati cittadini e/o delle aziende presenti sul territorio».

Così il sindaco di Germignaga, Marco Fazio, ha introdotto nel Consiglio Comunale del 4 ottobre la decisione di aderire con delibera n. 41 alla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese che è stata costituita il 27 giugno dal Comune di Luino e dall’ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia) con il supporto del Tavolo per il Clima di Luino.

Con questa deliberazione il Comune di Germignaga indica la chiara volontà di partecipare in modo attivo al processo di transizione energetica che le Comunità Energetiche Rinnovabili propongono, unendo cittadini, enti locali, PMI, enti religiosi e del terzo settore per produrre, consumare e condividere localmente l’energia prodotta da fonti rinnovabili con l’obiettivo di fornire benefici ambientali, sociali ed economici ai suoi membri ed al territorio. Già nel dicembre 2022 il Comune di Germignaga aveva sottoscritto la Dichiarazione di Emergenza Climatica al fine di dare attuazione al documento “Strategia Climatica Locale e Piano d’azione”, proposto dei giovani del Tavolo per il Clima di Luino, che prevedeva, tra le tante azioni, l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano quindi una risposta concreta della comunità locale alla sfida dei cambiamenti climatici promuovendo l’installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; questo consente di produrre energia pulita riducendo le emissioni di gas climalteranti e migliorando la qualità dell’aria. L’energia prodotta ed immessa in rete viene poi condivisa tra i membri della CER incrementando l’indipendenza energetica del territorio e riducendo le perdite nella distribuzione dell’energia elettrica. Dal punto di vista economico la CER, per tutta l’energia condivisa, riceve degli incentivi dal G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) che sono in parte ridistribuiti ai membri della CER ed in parte impiegati per nuovi progetti e per contrastare la povertà energetica delle famiglie.

Inoltre, per finanziare l’installazione di impianti ad energie rinnovabili ubicati in Comuni con meno di 5000 abitanti (e Germignaga è uno di questi), è possibile richiedere, per chi fa parte di una CER, un contributo a fondo perduto del PNRR nella misura massima del 40% delle spese ammissibili.

A breve verrà organizzata una serata a Germignaga per illustrare ai cittadini i vantaggi che trarrebbero nell’aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese; verranno inoltre spiegate dettagliatamente le modalità di iscrizione. Chi già da ora desidera ricevere ulteriori informazioni sulla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese può scrivere alla Segreteria del Tavolo per il Clima di Luino all’indirizzo: segretavclima.luino.va@gmail.com