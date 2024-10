Aspiranti imprenditori alle Ville Ponti di Varese per avere suggerimenti e sostegno

Centotrenta iscritti di cui 36 aspiranti imprenditori. Vivace la mattinata alla Sala Napoleonica di Villa Ponti a Varese dove si è svolta la terza edizione di “Focus Day” , l’evento è organizzato dal Punto Nuova Impresa della Camera di Commercio di Varese con il supporto del Comitato Imprenditoria Femminile con l’obiettivo di fornire strumenti concreti a chi desidera avviare una nuova impresa.

Diversi i desk informativi: dalle associazioni di categoria locali, ai SUAP (Sportello unico per le attività produttive) di Varese e Busto Arsizio, all’Ordine dei Commercialisti di Varese e Busto Arsizio, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro e alle organizzazioni sindacali. Presente anche un corner tematico sestito dall’Associazione B&B Varese, dedicato alle attività ricettive extra alberghiere.

« Fare l’imprenditore è difficile, in Italia come all’estero – ha spiegato in apertura della mattinata Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese – Ecco perchè è fondamentale trovare supporto e sostegno lungo il percorso, non sentirsi soli nell’affrontare il complesso iter. Pr avviare un’attività, occorre gettare il cuore oltre all’ostacolo e mattinate come questa evidenziano che, grazie alla rete di supporto, ci sono storie di successo. Tra gli ospiti, infatti, alcune start up che hanno avviato i primi passi proprio al Focus Day, dopo l’emergenza sanitaria in un momento storico, dunque , molto difficile».

Attenzione particolare è rivolta all’imprenditoria femminile che, in provincia di Varese, rappresenta il 21% delle imprese con 12.312 attività dirette da una donna, un dato che in Lombardia risulta superiore alla media (19,7%) ma al di sotto dello standard nazionale che è del 22,7%.

«Il nostro compito come comitato – spiega Ilaria Broggian, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile – è di fornire strumenti di empowerment, in particolare per l’imprenditoria femminile, ma anche giovanile, con testimonianze di giovani che hanno intrapreso questo percorso».

Le case histories presentate parlavano di intelligenza artificiale con il caso di Digitiamo, una startup innovativa basata sull’intelligenza artificiale; di formazione con Equimozione, che unisce coaching e equitazione; di enogastronomia con La Dolce Epoca, un laboratorio di pasticceria molto speciale e di cosmetica con Viale Lavanda, specializzata nell’elaborazione della lavanda per cosmetici».

«Con queste manifestazioni – ha sottolineato il presidente Vitiello – vogliamo aiutare i giovani a fare chiarezza sulle loro scelte future, non solo scolastiche ma anche imprenditoriali. Varese non è ancora ai livelli più alti in termini di nuove aziende e giornate come questa mirano a colmare questo divario, ma più ancora fanno si che chi avvia una attività d’impresa si doti di tutti gli strumenti necessari a garantirne la solidità duratura nel mercato, entrando in una rete di relazioni con altre imprese, professionisti, associazioni di categoria e istituzioni».