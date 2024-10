Caduta in monopattino, interviene l’elisoccorso sulla alzaia del Ticino a Sesto Calende

Una donna di 32 anni è rimasta ferita in modo serio dopo una brutta caduta in monopattino sulla strada alzaia lungo il Ticino a Sesto Calende, alle 13 di oggi, martedì 1 ottobre.

Sul posto i soccorsi sono intervenuti in “codice rosso”, il sistema Areu-118 ha inviato sul posto un’ambulanza da Angera, l’automedica e anche l’elisoccorso da Como.

La donna è stata poi trasferita in ospedale in elicottero al Circolo di Varese: è ferita ma non è in immediato pericolo di vita.