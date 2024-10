Camion urta la sbarra, rallentamenti al passaggio a livello di Angera

Disagi questa mattina al passaggio a livello tra Angera e Taino (all’altezza della piattaforma ecologica di via Napoli) per un camion rimasto incastrato in una delle sbarre dell’incrocio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 e ha causato code e rallentamenti. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha provveduto a ripristinare la viabilità. Il traffico è ripreso regolarmente dopo circa un’ora.