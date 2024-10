Castellanza premia le coppie più longeve. C’è chi ha festeggiato 65 anni di matrimonio

Sabato 12 ottobre, il vice sindaco reggente Cristina Borroni, ha ricevuto in veste ufficiale, le numerose coppie che nel 2024 hanno raggiunto l’importante traguardo delle nozze d’oro, di smeraldo, di diamante e di pietra (rispettivamente i 50-55-60 e 65 anni di matrimonio).

Più di cinquanta coppie si sono ritrovate insieme ai loro familiari, in un clima di allegria e cordialità nel cortile di Palazzo Brambilla per la cerimonia ufficiale. Il Vice Sindaco, come da tradizione, ha consegnato singolarmente la pergamena con indicati i loro nomi e gli anni di vita insieme già trascorsi, accompagnati dai più sinceri auguri dell’Amministrazione Comunale per ancora tanta armonia e felicità a venire.

Gran finale per la foto di gruppo tra sorrisi e allegria, un pizzico di orgoglio e tanta commozione, ancora tanti auguri a tutte le coppie castellanzesi, che sono riuscite a raggiungere in questi anni traguardi tanto importanti.

«E’ un messaggio potente, quello che tramettono le coppie che festeggiano unioni di lunga durata – afferma Cristina Borroni -: vivere e superare insieme i momenti felici e quelli complicati è possibile e vale sempre la pena impegnarsi a vicenda in una relazione duratura d’amore vissuto e concreto. Siamo felici di accoglierle nella sede comunale e le ringraziamo per la loro testimonianza a nome di tutta la comunità cittadina».