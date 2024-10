Che fare con i bambini nel weekend del 31 ottobre, 1, 2 e 3 novembre a Varese e nel Varesotto

Il lungo weekend di Ognissanti perte con decine di eventi dedicati alla notte di Halloween, con spettacoli da brivido, laboratori a tema e interi paesi coinvolti nel tour dei bambini per l’ormai tradizionale Dolcetto o scherzetto?

Nel weekend spazio anche a feste tradizionali, spettacoli e rimedi contro la paura.

SPECIALE HALLOWEEN

BIANDRONNO – Dove c’è immaginazione non c’è orrore. Con questo motto torna giovedì dalle ore 18 la tradizionale Festa di Halloween al Bosco del Fauno, con golosità, musica e travestimenti terrificanti – L’evento

VARESE – In un’atmosfera da sogno e mistero, Villa Panza si trasforma per Halloween in uno scenario incantato dove luce, colore e arte si fondono con storie di magia e paura – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Giovedì 31 ottobre l’incantevole Villa Oliva a Cassano Magnago si trasforma in una dimora da brividi per il Grande evento di Halloween organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune con tante attività per bambini e musica per tutti – Tutto il programma

CASTRONNO – Parte dal sottopasso del cimitero alle ore 18 della notte più paurosa dell’anno Una ciclabile da paura IV, l’evento di Halloween che prevede una passeggiata al buio immersi nella natura per raggiungere il banchetto allestito per l’occcasione all’area feste. Consigliata la prenotazione – Leggi qui

CASTIGLIONE OLONA – La Festa di Halloween è al Castello di Monteruzzo giovedì 31 ottobre a partire dalle 15.30 con giochi, laboratori, musica, magia e diverse attività a tema pensate per i bambini, tra cui lo spettacolo di magia delle ore 16.30 e l’immancabile concorso “Un Mostro di Zucca” – Qui tutto il programma

GOLASECCA – Centro storico chiuso al traffico e allestito a tema per Terrore a Golasecca, la Festa di Halloween diffusa con Dolcetto o scherzetto, spettacoli, giochi e attività a tema dalle ore 18 in avanti – Il programma

GALLIATE LOMBARDO – La Festa di Halloween giovedì sera inizia alle 20.30 con un percorso da paura per il paese e prosegue in piazza tra musicha e balli, golosità e scherzetti – L’iniziativa

LONATE POZZOLO – Il tradizionale “Dolcetto o scherzetto si trasforma in una vera e propria Caccia al tesoro di Halloweeen giovedì pomeriggio tra i negozi di Lonate Pozzolo con attività a tema, streghe e fatasmi per poi scatenarsi in serata nella Festa alla tensostruttura Cerello tra spettacoli, dj set spaventosi e golosità – Qui i dettagli

MORAZZONE – Giovedì sera il borgo si trasforma per una “Notte da brividi” con il breve tour da paura per i vicoli, da Casa Macchi alla sede della Pro Loco – promotrice dell’evento assieme all’associazione genitori – dove sarà possibile mangiare un panino con la salamella e dolcetti “mostruosi” – L’evento

TAINO – Parco infestato, case da brividi, giri mostruosi: Taino si prepara per la festa delle streghe e dei fantasmi per “l’Halloween più spaventoso di sempre”, con tanti allestimenti giochi, truccamostri e spettacolo di fuoco finale – Tutto il programma

VENEGONO INFERIORE – Giovedì 31 ottobre appuntamento alle 18,30 al parcheggio del cimitero per una sfilata da brividi lungo le vie del centro con spettacolo di fuoco, pop corn e zucchero filato a fine corteo, al parcheggio di via Menotti – L’iniziativa

ANGERA – In occasione della festa di Halloween, Comitato Genitori e Pro Loco invitano bambini e ragazzi a partecipare, giovedì 31 ottobre, all’evento “Dolcetto Scherzetto” tra le vie della città – Qui tutte le info

VARESE – Giovedì pomeriggio all’imbrunire Villa Mirabello apre a bambini e ragazzi tra i 9 e i 13 anni per gicoare Una mummia al Museo, un gioco fatto di misteri, indizi e prove da indagare tra le sale, cercando di spiegare i misteri della mummia bambino esposta al Museo – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO – Doppia replica al Teatro San Giovanni Bosco giovedì sera, alle pre 18 e alle 21 per Hotel Transylvania, spettacolo della compagnia Teatro delle 12 lune che celebra la festa di Halloween con tanti personaggi paurosi per la rassegna di Teatro per famiglie Primi Applausi – Scopri di più

VARESE – Minions da paura nell’Halloween di CinemaKids, la rassegna di Cinema per famiglie promossa da Filmstudio 90. Giovedì 31 ottobre alle 15.30 speciale Halloween al Cinema Nuovo con la proiezione di Cattivissimo Me 4. Film in replica domenica 3 novembre – L’iniziativa

CAZZAGO BRABBIA – Le Dodici streghe di Cazzago celebrano Halloween con i bambini, convocati in biblioteca giovedì 31 ottobre alle 17 per una lettura da brividi con laboratorio. E poi giro di Dolcetto o scherzetto tutti insieme per le vie del paese – L’iniziativa

CISLAGO – Halloween porta a Cislago tante storie. Giovedì 31 ottobre, alle 20.30, in Villa Isacchi (in via Magenta 128), andrà in scena lo spettacolo Piccole Storie di Paura – Leggi qui

SESTO CALENDE – Letture da brivido sabato mattina in biblioteca per la “Happy Biblioween” aperta ai bambini mascherati – L’iniziativa

INARZO – Venerdì 1 e sabato 2 novembre si celebra Halloween in Palude Brabbia con un racconto misterioso e itinerante al calare della sera – dalle ore 16.30 – lungo i sentieri dell’area protetta dell’Oasi Lipu, popolata di strani personaggi e prove da superare – I dettagli

EVENTI

SOMMA LOMBARDO – Bambini Alla ricerca del Santo Graal nel bosco incantato del Lazzaretto domenica. Una speciale caccia al tesoro promossa dall’associazione La Casa di Mago Merlino che con l’occasione inaugura la sua nuova Casetta nel Parco del Ticino – Tutti i dettagli

BUGUGGIATE – Giovedì sera la Festa delle Lumere celebra la notte di Halloween rendendo omaggio alla tradizione contadina. Si parte con un momento di raccoglimento al cimitero alle ore 20.45, seguito da una camminata illuminata accompagnata dalla banda e poi cena per tutti in oratorio con piatti tipici e giochi di una volta – Leggi di più

BUSTO ARSIZIO – Al Museo del tessile giovedì 31 ottobre torna il rito del Capodanno celtico per accogliere con una festa il cambio di stagione, con fate e folletti, musica, balli (anche per bambini), il contest per la zucca più originale, divertimento ed emozioni. Dress code: pauroso! – L’iniziativa

VARESE – Domenica pomeriggio la nuova sede di Calcinate del Pesce di Varese Corsi propone ai bambini un incontro per capire “Come scacciare i mostri dalla tua cameretta” esprimendosi attraverso l’arte, il ballo, i colori e la musica – Come partecipare

TRADATE – Porte aperte domenica al Centro didattico scientifico ed Ecoplanetario del Parco Pineta. Dalle ore 14 speciali viaggi spaziali alla scoperta del sistema solare, giochi, percorsi e nuove Prove dell’esploratore – Il programma

SPETTACOLI

BUSTO ARSIZIO – Si intitola Hansel, Gretel e la strega Clodoalda il nuovo spettacolo della Compagnia L’Arca di Noe che debutta domenica 3 novembre alle ore 17 al Teatro Sociale Delia Cajelli per la rassegna Primi Applausi – Lo spettacolo

VARESE – Domenica sera al Teatro di Varese va in scena La sposa cadavere, il musical di Halloween ispirato al cartoon di Tim Burton – Lo spettacolo