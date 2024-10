Chiusure notturne della diramazione Gallarate-Gattico: interessato il tratto tra Besnate, Sesto Calende e Vergiate

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 17 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 18 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e A8 Milano-Varese.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 ed SS33 e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;

per la chiusura dell’entrata di Besnate verso la A26: Sesto Calende Vergiate;

per la chiusura dell’entrata di Besnate verso la A8: Gallarate.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 18 ALLE 6:00 DI SABATO 19 OTTOBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A8 Milano-Varese e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, per effetto della contestuale chiusura Castelletto Ticino-Vergiate, per consentire lavori di pavimentazione, l’uscita sarà obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino e si dovrà percorrere la SS33 in direzione di Gallarate, con ingresso in A8 a Gallarate;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende, verso la A8: Besnate;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende, verso la A26: Castelletto Ticino.