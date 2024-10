D08 diramazione Gallarate-Gattico: chiude per una notte il tratto Besnate-Castelletto verso la A26

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22 di venerdì 25 ottobre alle 5 di sabato 26 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

La stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e A8 Milano-Varese.

L’area di servizio “Verbano Est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa, nella stessa notte ma con orario 21-5.

In alternativa si consiglia:

– per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26, SP49 e SS33 e rientrare sulla Diramazione alla stazione di Castelletto Ticino;

– per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A26: Castelletto Ticino, sulla stessa Diramazione;

– per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A8: Gallarate, sulla A8 Milano-Varese.