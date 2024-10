Dopo l’alt saltano fuori etti di droga dall’auto fermata a Saronno dai carabinieri, scatta sequestro e arresto

Dal controllo stradale esce il bazar delle droghe: c’era di tutto in quell’auto: hascisc, cocaina ed eroina pronti per essere spacciati al dettaglio.

È uno dei frutti del fine settimana di controlli avvenuti tra il 27 e il 28 settembre scorso ha visto impegnati i carabinieri della Compagnia di Saronno con il supporto delle squadre Sio del 3°Reggimento Lombardia e le unità cinofile, in diversi servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare i controlli sono stati estesi nei parchi pubblici, le piazze cittadine e le due stazioni ferroviarie. All’esito delle attività di controllo, due ventenni, due 38enni e un minore sono stati segnalati all’autorità amministrativa per possesso di sostanze stupefacenti di vario tipo per uso personale, il minore inoltre è stato denunciato poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Nella stessa serata del 27 l’aliquota radiomobile dopo aver intimato l’alt a un’auto sospetta la quale non si fermava al controllo lungo via Miola di Saronno la bloccava dopo un breve inseguimento. Dei due uomini a bordo, il passeggero, un nordafricano non identificato si dava alla fuga, mentre il guidatore, un saronnese 35 enne veniva bloccato dai militari che dopo la perquisizione all’interno dell’auto rinvenivano diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti, circa 50 grammi di eroina, 300 di hashish e 100 grammi di cocaina. (immagine di repertorio)

L’uomo è stato arrestato e, dopo il processo con rito direttissimo, posto agli arresti domiciliari. Nel comune di Cislago invece, la pattuglia della stazione Carabinieri del luogo, nel controllare le note aree teatro di spaccio di sostanze stupefacenti, ha individuato un nordafricano nei pressi del sentiero di accesso all’area boschiva. Accortosi della presenza dei militari, l’uomo si dava alla fuga perdendo un borsello poi recuperato dai carabinieri con all’interno circa 50 grammi di cocaina ed eroina già suddivisa in piccole dosi pronte per la vendita.