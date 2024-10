Eventi in Jazz torna sul palco del Sociale di Busto Arsizio con l’evento Special Project

Dopo l’emozionante concerto di Eugenio Finardi, che ha inaugurato la nuova edizione insieme a Mirko Signorile e Raffaele Casarano, entra nel vivo la rassegna “Eventi in Jazz”, organizzata nel Varesotto dall’associazione Area 101 APS con la direzione artistica di Mario Caccia e realizzata con il sostegno dei Comuni di Busto Arsizio e Castellanza: nel cartellone della manifestazione spiccano, anche quest’anno, grandi nomi del jazz italiano, progetti originali e giovani musicisti di talento.

A proposito di big: è imperdibile l’evento, intitolato Special Project, che vedrà protagonisti sabato 19 ottobre al Teatro Sociale di Busto Arsizio (Va) il trombettista e compositore Giovanni Falzone e il suo quartetto Young Spirits (con Diego Albini al pianoforte, Enrico Palmieri al contrabbasso e Alfonso Donadio alla batteria), che per l’occasione condivideranno il palco con il sassofonista Tino Tracanna e il trombonista Andrea Andreoli.

Spiega Falzone, trombettista e compositore tra i più noti e apprezzati della scena nazionale: «L’obiettivo di questo mio nuovo progetto, che per sua natura tende ad essere variabile per numero di componenti e per strumentazione, è quello di scrivere, di volta in volta, musica originale per organici differenti, dal piccolo gruppo alle formazioni orchestrali. Cosa che ho fatto anche in questa occasione, visto che ho creato degli arrangiamenti, sempre su mie composizioni originali, per i tre fiati».

Tino Tracanna è uno dei sassofonisti italiani più in vista della sua generazione. Affermatosi collaborando con Franco D’Andrea e poi con Paolo Fresu, del cui quintetto fa tuttora parte, ha ideato numerosi gruppi e progetti. I suoi albumi si collocano tra i lavori più significativi del jazz contemporaneo in Italia.

Andrea Andreoli è un formidabile trombonista che vanta prestigiose collaborazioni a livello nazionale e internazionale: tra i tanti jazzisti con cui ha lavorato ricordiamo la WDR Big Band, Fred Hersch, Vince Mendoza, Bob Mintzer, Bill Laurence, Randy Brecker, Erich Marienthal, Mike Mainieri, Dave Weckl, Enrico Rava ed Enrico Intra e, in ambito pop, Malika Ayane.

Venerdì 25 ottobre ci si sposterà al Cinema Teatro Dante di Castellanza, che ospiterà il concerto del trio del pianista, compositore e arrangiatore Roberto Olzer, ospiti speciali la cantante Sonia Spinello e il trombettista Mario Mariotti. Il gruppo di Olzer è composto da tre musicisti di assoluto valore: oltre al leader, pianista tra i più stimati (anche all’estero), che incanta il pubblico con un tocco melodico e un tratto lirico non comuni, segnaliamo la presenza del contrabbassista russo Yuri Goloubev e del batterista Mauro Beggio (membro storico di un altro trio, quello di Enrico Pieranunzi), due strumentisti di rara bravura. In attività da oltre 15 anni, la formazione guidata da Olzer si è messa in luce con il bellissimo album “Steppin’ Out” (Abeat Records) e si è esibita in tutto il mondo, riscuotendo consensi entusiastici e premi prestigiosi.

La penultima data, in programma venerdì 8 novembre al Cinema Teatro Manzoni di Busto Arsizio, ha il sapore della sorpresa e dell’originalità: gli organizzatori, infatti, hanno invitato, per un evento che si annuncia davvero unico, Salvatore Bonafede, uno dei maestri indiscussi del pianismo jazz nazionale, l’Orchestra dei Mandolinisti Bustesi, eccellenza della città bustocca, e Tommaso Maria Parazzoli, ballerino di Tip Tap che nel 2022 si è laureato campione mondiale di specialità. Tra musica e danza si assisterà a un ritorno alle origini del jazz e a una serata scintillante e singolare, come nella miglior tradizione di “Eventi in Jazz”.

Infine, venerdì 15 novembre, per l’ultimo appuntamento della stagione, al Cinema Teatro Dante di Castellanza riflettori puntati sulla Verdi Jazz Orchestra diretta dal M° Pino Jodice, special guest Emanuele Cisi, sassofonista di fama internazionale: la big band composta dai migliori studenti del Conservatorio G. Verdi di Milano presenterà il nuovissimo album “Flying over the clouds”, pubblicato dall’etichetta Abeat Records e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e della Siae: il disco include composizioni originali scritte da Jodice e da tre giovani musicisti della VJO (Monique Chao, Francesco Spinazza e Marco Battigelli) e caratterizzate da arrangiamenti curati, interpretazioni brillanti e sound potente.

EVENTI IN JAZZ – Da sabato 12 ottobre a venerdì 15 novembre 2024

Sabato 12 ottobre 2024

Busto Arsizio (Va)

Teatro Sociale, via D. Alighieri 20.

Euphonia Suite – Eugenio Finardi Mirko Signorile Raffaele Casarano

Eugenio Finardi (voce), Mirko Signorile (pianoforte), Raffaele Casarano (sax).

Sabato 19 ottobre 2024

Busto Arsizio (Va)

Teatro Sociale, via D. Alighieri 20.

Giovanni Falzone Special Project feat. Tino Tracanna e Andrea Andreoli

Giovanni Falzone (tromba), Diego Albini (pianoforte), Enrico Palmieri (contrabbasso), Alfonso Donadio (batteria), Tino Tracanna (sax), Andrea Andreoli (trombone).

Venerdì 25 ottobre 2024

Castellanza (Va)

Cinema Teatro Dante, via D. Alighieri 5.

Roberto Olzer Trio feat. Sonia Spinello e Mario Mariotti

Roberto Olzer (pianoforte), Yuri Goloubev (contrabbasso), Mauro Beggio (batteria), Sonia Spinello (voce), Mario Mariotti (tromba).

Venerdì 8 novembre 2024

Busto Arsizio (Va)

Cinema Teatro Manzoni, via Calatafimi 5

Salvatore Bonafede, i Mandolinisti Bustesi e Tommaso Maria Parazzoli

Salvatore Bonafede (pianoforte), Roberto Piccolo (contrabbasso), Nicola Stranieri (batteria), Orchestra a plettro dei mandolinisti bustesi, Tommaso Maria Parazzoli (ballerino di Tip Tap).

Venerdì 15 novembre 2024

Castellanza (Va)

Cinema Teatro Dante, via D. Alighieri 5.

Verdi Jazz Orchestra, Pino Jodice feat. Emanuele Cisi

VJO Verdi Jazz Orchestra big band, M° Pino Jodice (direzione e arrangiamenti), Emanuele Cisi (sax).

Inizio concerti: ore 21.

Biglietti: ingresso 12 euro; ridotto (10 euro) dai 20 ai 26 anni; gratuito per gli Under 20 (da prenotare via mail scrivendo a management@abeatrecords.com).

Prevendita: www.vivaticket.com

Informazioni: management@abeatrecords.com; cell: 3478906468.

On line: www.facebook.com/eventiinjazz

Instagram: Eventi in Jazz