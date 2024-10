Fiamme divorano un’auto a Maccagno con Pino e Veddasca. Intervengono i Vigili del Fuoco

Le fiamme sono divampate attorno alle 18,30 di questa sera a Maccagno con Pino e Veddasca, in via Zanotti. Completamemte distrutta una Fiat Panda parcheggiata sulla pubblica via.

A spegnere le fiamme è stata una squadra dei Vigili del Fuoco di Luino che sono intervenuti rapidamente ma per la vettura era già troppo tardi. Il lavoro dei pompieri ha permesso di mettere in sicurezza l’area circostante ed evitare feriti. Da chiarire le cause dell’incendio.