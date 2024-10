Franco Tardonato e i “40 anni di sogni ritrovati” alla sala Veratti di Varese

Una delle ricchezze culturali del territorio di Varese è la presenza attiva di decine di artisti, pittori, scultori, ceramisti, orafi… che nel tempo hanno resa unica umanamente la nostra città e la nostra provincia, portando il loro nome in rassegne nazionali e internazionali, entrando in musei e collezioni private non solo locali. L’identità di un territorio si legge anche attraverso le figure culturali e artistiche che lo rendono vivo e attivo.

Nel segno del recupero di questa identità, intesa anche come memoria ereditaria di un vissuto artistico importante, si colloca il progetto voluto dalla famiglia di Franco Tardonato per celebrare la sua arte a 40 anni dalla sua scomparsa. Una mostra monografica e storica ci riporta tutte le fasi del lavoro di Tardonato, dalle figure di donna ai paesaggi, agli schizzi di viaggio e ai contributi pubblici sull’arte anche sacra e i luoghi del varesotto. La mostra ha il contributo critico di Debora Ferrari che già anni fa aveva collaborato con la famiglia, la partecipazione con testi e ricordi di personaggi di spicco varesini ed esponenti di associazioni a cui Tardonato era legato.

Durante la mostra inoltre le associazioni e la figlia Sara offriranno ogni weekend dei momenti di ispirazione e approfondimento, con visite guidate, eventi e incontri. Accompagnerà la mostra un catalogo monografico e saranno presenti in Sala Veratti QR di approfondimento, in mostra una quarantina di opere pittoriche e alcuni dei suoi materiali di lavoro, foto, pubblicazioni. Il Liceo Manzoni sarà attivo coi ‘ciceroni’ che guideranno il pubblico con la stessa formazione di Sara Tardonato, docente nell’Istituto. Fineco di Varese è partner e sostenitore dell’evento per la sua importanza storica e sociale.

BIO

Franco Tardonato nasce a Varese il 27 luglio 1938. Nel 1961 fece il suo debutto nella sua città natale con una mostra personale presso la Galleria Teatro Impero proseguendo negli anni in tutto il territorio nazionale. A partire dal 1971 ha partecipato a mostre e collettive in tutta Italia, ricevendo premi per la sua arte. Ha ricevuto la medaglia d’oro alla V, VI e VII Mostra Nazionale di Grafica, e il Presidente della Camera dei Deputati gli ha conferito un altro premio per il suo impegno artistico. Nel 1975, Tardonato ha vinto il Premio Marco Aurelio di Roma. Le sue opere sono state esposte presso la Galleria Nazionale di Grafica di Napoli, nonché in diverse pinacoteche in Europa, tra cui Bruxelles, Zurigo, Lugano e St. Moritz. Sono anche presenti in alcune collezioni pubbliche in Italia, tra cui la provincia di Milano e i comuni di Milano, Bergamo, Legnano e Campobasso. Durante le mostre personali tenute in Sicilia, Tardonato ha ricevuto una targa dal Prefetto di Ragusa. Tardonato è deceduto a Varese nel 1984. Mostre postume sono state organizzate in onore della sua arte dalla Galleria La Giostra di Asti nello stesso anno, dalla Galleria Prevosti nel 1995, e con il patrocinio dell’Assesorato alla Cultura del Comune e della Provincia di Varese al Chiostro di Voltorre nel 1997, e presso la Chiesa di San Grato nel 2002. Dal 1994 al 2004, il Premio d’Arte Omaggio a Tardonato per la Creatività Giovanile ha portato il suo nome in memoria dell’artista. Questo premio è stato ideato dalla figlia Sara e dalla moglie Dina.

FRANCO TARDONATO

40 ANNI DI SOGNI RITROVATI

INAUGURAZIONE SABATO 26 OTTOBRE ORE 17.30

SALA VERATTI, MUSEI CIVICI DI VARESE, DAL 26 OTTOBRE AL 1 DICEMBRE 2024

A cura di Sara Tardonato e Debora Ferrari

ANTICIPAZIONE E PRESENTAZIONE DOMENICA 20 OTTOBRE, BIBLIOTECA CIVICA

VARESE, CON ASSOCIAZIONE BURRITOS APS – BIBLIOWORK

Orari di apertura: venerdì 15-19; sabato e domenica 10-13 / 15-19. Ingresso libero.

Visite guidate su prenotazione al venerdì ore 16-17.

Informazioni: culturalbrokers@gmail.com – francotardonato.mostra2024@gmail.com