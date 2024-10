Il Gruppo Ceriani sostiene la lotta alla Polio in collaborazione con i club Rotary locali

Il Gruppo Ceriani, concessionaria di Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Abarth per le province di Milano e Varese, ha annunciato il proprio impegno nel supportare il progetto “End Polio Now” in collaborazione con i club Rotary del territorio. Questa iniziativa si inserisce nel quadro della missione globale del Rotary, che da anni lotta per eradicare la poliomielite attraverso campagne di vaccinazione di massa.

Quest’anno sono stati raggiunti due traguardi significativi: la Regione del Sud-Est Asiatico dell’OMS, comprendente anche l’India, festeggia 10 anni senza casi di poliovirus selvaggio, mentre la Regione delle Americhe, che include gli Stati Uniti, celebra 30 anni senza il virus. Questi successi sono il risultato degli sforzi collettivi condotti dal Rotary insieme alla Global Polio Eradication Initiative (GPEI).

Tuttavia, la lotta non è ancora conclusa. Il poliovirus selvaggio continua a essere presente in Pakistan e Afghanistan, rendendo cruciale il proseguimento delle campagne di immunizzazione. Il Gruppo Ceriani, con una solida presenza nelle città di Legnano, Busto Arsizio e Parabiago, invita la comunità locale a unirsi al Rotary in questo impegno per debellare definitivamente la polio.

In occasione della Giornata Mondiale della Polio, il 24 ottobre, il Rotary rinnova l’appello al pubblico affinché continui a sostenere finanziariamente la lotta contro la polio e promuova la diffusione del vaccino. Per chi volesse contribuire a questa causa, è possibile trovare maggiori informazioni su come farlo visitando il sito.