Incidente tra un’auto e una moto in via Miola a Saronno, ferita una donna

Soccorritori al lavoro questa mattina a Saronno per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto.

Lo scontro, in cui è rimasta ferita una donna di 39 anni, è avvenuto poco prima delle 7,30 in via Miola 72. Sul posto oltre ai soccorsi medici, usciti in codice giallo, i Carabinieri e la Polizia locale di Saronno.

Dopo i primi interventi dei sanitari sul posto, la donna ferita è stata trasportata all’Ospedale di Garbagnate Milanese dove si trova ricoverata in codice giallo.