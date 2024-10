Insieme per Rompere il Silenzio, una marcia per il rispetto e contro la violenza di genere

Domenica 27 ottobre torna l’attesissima camminata amatoriale “Io rispetto: una marca per rompere il silenzio“. Si tratta di un appuntamento ormai consolidato nella comunità di Marnate e promosso dal Centro Antiviolenza ICORE, che dal 2010 si occupa di ascolto e accompagnamento contro la violenza verso le donne.

La marcia partirà da Piazza Sant’Ilario a Marnate alle ore 10:00, ma i partecipanti potranno registrarsi a partire dalle 9:30. Il percorso attraverserà le strade del comune per poi dirigersi verso Gorla Minore, con una breve sosta presso la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Da lì, si proseguirà lungo la pista ciclopedonale della Valle fino all’Approdo Calimali di Fagnano Olona, con arrivo previsto intorno alle 11:30. Al termine, un aperitivo per tutti: un’occasione per fermarsi a riflettere e discutere insieme su quanto ancora ci sia da fare per combattere questa piaga sociale. E’ prevista la possibilità di navetta per il ritorno a Marnate.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti.

La violenza di genere è un problema che riguarda tutta la società e solo lavorando insieme possiamo creare un cambiamento duraturo. Camminare insieme significa rompere il silenzio, dare voce a chi non ce l’ha e dimostrare che ognuno di noi può essere parte della soluzione. Ogni passo conta, perché la violenza non è mai lontana, ma può essere combattuta se la guardiamo con occhi vigili e responsabili.