La mutua di comunità della Bcc eroga 100 euro per la nascita di un figlio

I soci di Ccr Insieme Ets, la mutua di comunità voluta dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, hanno tempo fino a giovedì 30 ottobre per presentare le domande di accesso ai sussidi per i figli minorenni dei soci e la cui modulistica si può scaricare sul sito internet della mutua (www.ccrinsiemeets.it) o ritirare presso la sede di Ccr Insieme Ets, in via Verdi 19, a Busto Garolfo, il martedì dalle 10 alle 12 oppure il giovedì dalle 21 alle 22,30 (per informazioni: ccrinsiemeets@gmail.com oppure 331 7511341).

L’importo dei sussidi è di 100 euro in caso di nascita di un figlio oppure per l’iscrizione al primo anno della scuola secondaria 2° grado, e di 50 euro per l’iscrizione al primo anno dell’asilo nido, al primo anno della scuola dell’infanzia, al primo anno della scuola primaria, al primo anno della scuola secondaria di 1° grado o a una attività sportiva. Ma quest’ultimo caso non è ovviamente cumulabile con i precedenti, dal momento che i contributi vengono erogati per anno e per nucleo familiare.

La mutua di comunità della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che a oggi conta oltre 600 soci e garantisce prestazioni in area salute, con scontistiche nei centri sanitari convenzionati e campagne periodiche di prevenzione, in cultura, formazione e tempo libero, da quest’anno ha infatti introdotto dei bonus a sostegno alla famiglia che, a giudicare dalle richieste già pervenute, sono stati particolarmente apprezzati dai soci.

«Ccr Insieme Ets è un ente di natura associativa basato sul principio della mutualità senza scopo di lucro e statutariamente il legame tra la compagine sociale della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e quello della mutua è strettissimo, dal momento che per essere soci dell’associazione occorre essere soci della nostra Bcc -spiega il presidente, Maria Carla Ceriotti-. La nostra associazione, poi, aderisce al progetto “Mutue di comunità” promosso dalla Federazione Lombarda delle Bcc, che ha l’obiettivo di implementare una rete di welfare allargato rivolta alle famiglie di soci e clienti delle Bcc».

«La nostra mutua promuove iniziative che vanno a vantaggio non solo degli iscritti ma anche di tutte le persone del territorio, a cui sono rivolte le campagne di prevenzione sanitaria che organizziamo nei vari comuni, come le tante che costellano il nostro “Ottobre in rosa”, e le iniziative culturali e per il tempo libero -aggiunge Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate-. Abbiamo creato la mutua per concretizzare quanto previsto dall’articolo 2 del nostro statuto, dove si specifica l’obiettivo “di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi”. La nostra è una banca che ha più di 120 anni e che è nata sui principi di solidarietà, mutuo soccorso e cooperazione: valori attualissimi e ancora oggi più importanti che mai ».

L’iscrizione a Ccr Insieme Ets, aperta a tutti i soci della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha un costo una tantum di 5 euro e una quota annuale di 10 euro per i soci Bcc, di 50 euro per i coniugi dei soci, di 30 euro per i figli maggiorenni, mentre è gratuita per i figli minorenni.