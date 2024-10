Lo psicologo a scuola, concluso al Liceo Grassi di Saronno il convegno promosso con Ats Insubria

Si è conclusa anche la seconda parte del convegno “Psicologo scolastico e rete delle scuole che promuovono salute: collaborazioni possibili” che si è svolto al Liceo Grassi di Saronno per riflettere e condividere approfondimenti relativi al ruolo che lo psicologo svolge nel contesto scolastico

Si tratta di un’iniziativa figlia del protocollo d’intesa tra Ats Insubria e l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, che mira a potenziare il dialogo tra scuole e famiglie per favorire la crescita equilibrata dei ragazzi.

«La collaborazione tra scuola e famiglia è essenziale per creare un ambiente di supporto e protezione per i ragazzi – dice il direttore generale di Ats Insubria Salvatore Gioia – Iniziative come queste ci permettono di sviluppare nuove opportunità e di sostenere i nostri giovani durante il loro percorso di crescita. In questo momento storico così delicato e complesso non posso che auspicare che la collaborazione con l’Ordine degli psicologi prosegua, proprio in considerazione di quell’urgenza di benessere che raccogliamo quotidianamente nelle scuole».

Ats Insubria, Uffici Scolastici Territoriali di Como e Varese, scuole capofila Rete SPS e Ordine degli Psicologi della Lombardia si sono concentrati sulla collaborazione tra scuola e famiglia per un supporto genitoriale come fattore di protezione nel favorire nuove opportunità per i ragazzi e nel sostenerli durante il loro percorso di crescita.

Anche Laura Parolin, presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, ha sottolineato l’importanza strategica della collaborazione con ATS Insubria e la Rete SPS «per diffondere informazioni e prassi scientificamente fondate per la promozione della salute all’interno degli istituti scolastici, valorizzando contemporaneamente il sapere psicologico e il ruolo fondamentale delle psicologhe e degli psicologi che operano in

questo ambito. L’Ordine degli Psicologi della Lombardia sostiene con convinzione il ruolo dei servizi di psicologia scolastica quali spazi imprescindibili di prevenzione, sostegno alla crescita e intercettazione precoce del disagio».