Lo spettacolo del Foliage all’Oasi Zegna: le iniziative per ammirare i colori dell’autunno

LE DATE IN PROGRAMMA

12 e 13, 19 e 20, 26 e 27 OTTOBRE – 1, 2 e 3 NOVEMBRE: immersi tra le faggete del Bosco del Sorriso – Bocchetto Sessera

I colori accesi degli alberi, la luce dorata, il profumo delle foglie bagnate. L’autunno arricchisce di nuove suggestioni il percorso del bosco più amato dell’Oasi, in Valsessera una delle zone più selvagge del territorio, dove si potrà partecipare a facili passeggiate guidate in compagnia di esperte guide naturalistiche. Un’occasione per ammirare i tanti faggi, ma anche betulle, abeti, larici, nella loro veste più magica, ma anche per scoprire che meravigliosi esseri sono le piante come spiega la guida Stefano Maffeo: “Gli alberi sono intelligenti e capiscono quando sta per arrivare l’inverno. Con la discesa della temperatura, l’accorciarsi delle giornate, il variare dell’intensità luminosa, le piante dopo aver cambiato il colore delle foglie, cominciano a spogliarsi. Perché la loro chioma diventerebbe un pericolo, trattenendo la neve, appesantendosi e minacciando le branche e la stabilità del fusto”. In questo processo ha un ruolo importante la clorofilla, la responsabile del processo fotosintetico e del colore verde delle foglie, che non viene più prodotta con l’accorciarsi delle giornate e l’abbassarsi della temperatura. E quando la clorofilla si decompone altri pigmenti contenuti nelle foglie, come i carotenoidi o flavonoidi, si manifestano in tutto il loro splendore nel caleidoscopio del foliage, prima di cadere a terra.