Dove “Mangiare nel Varesotto”? I nostri consigli utili (non richiesti)

La buona tavola fa parte della cultura italiana e anche in provincia di Varese ci sono tanti ristoranti che propongono cucine per tutti i gusti.

“Mangiare nel Varesotto” è un viaggio nel sapori delle cucina locale (e non solo), una guida a ristoranti e trattorie in provincia dove godere dei piaceri enogastronomici.

BODIO LOMNAGO

〉Al Gallione

A Bodio Lomnago, a due passi dalla pista ciclopedonale che costeggia il Lago di Varese, si trova il Ristorante Al Gallione. Rinomato per la sua cucina raffinata e l’accoglienza calorosa, offre un’esperienza di degustazione che lascia un’impressione indelebile alle papille gustative.

BRISSAGO VALTRAVAGLIA

〉Agriturismo Pisciurin

A soli 10 minuti dal lago, in via Gaggio 23, tra Roggiano e il suggestivo Villaggio Olandese, si trova un luogo senza tempo, permeato di tradizione e rispetto per la natura. Si tratta dell’azienda agricola “Pisciurin” di Brissago dove, dal 2018, il proprietario Mauro Bano dedica ogni giorno alla coltivazione e all’allevamento con l’obiettivo di offrire prodotti autentici e di qualità ai suoi clienti. Un luogo felice dove l’alternativa culinaria è sempre varia: tre primi e tre secondi, antipasti e dolci, con ogni piatto creato in armonia con ciò che la natura dona nel periodo specifico, anche funghi, porcini e chiodini, che Mauro raccoglie personalmente.

CROSIO DELLA VALLE

〉Rifugio della Valle

Un posticino sereno e accogliente dove si respira un clima familiare, è ciò che si trova appena varcata la porta del Rifugio della Valle. Situato in via IV Novembre a Crosio della Valle, il ristorante è la scelta giusta per chi cerca una pausa tranquilla a contatto col verde, magari per ristorarsi dopo una bella passeggiata sui sentieri della Val Bossa. Aperto nel 2022, il Rifugio della Valle è nato con l’obiettivo di portare lo spirito di un vero alpeggio nel cuore del Varesotto.

GALLARATE

〉Fuoricentro

Situato appena fuori dal centro di Gallarate, il Ristorante Fuoricentro è un vero e proprio rifugio per gli amanti della buona cucina. Aperto dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 23.00, il ristorante si trova in Piazza Buffoni 3 a Gallarate, proprio di fronte al casello autostradale, e dispone di un ampio parcheggio in prossimità del ristorante.

SUMIRAGO

〉VeroWheat

VeroWheat è uno di quei posti che, una volta scoperti, si ha la forte tentazione di tenere segreti e non raccontare a nessuno. Questa piccola pizzeria, nascosta nel borgo di Caidate a Sumirago, si trova lontano dalle vie trafficate della provincia. Un luogo quasi nascosto, che aumenta la sorpresa della sua scoperta.

VARESE

〉Hotel Sacro Monte

Con i suoi 550 anni di storia, l’Hotel, collocato nella parte alta del borgo, si apre sulla pianura offrendo un magnifico panorama. Ma anche aria fresca, relax e proposte per rigenerarsi, gustando sapori sfiziosi. Dal pranzo alla cena passando per l’aperitivo, l’offerta è davvero allettante.

〉W11 Original Alpine Restaurant

Würsteria 11 ha fatto un rebranding ed è diventata W11 Original Alpine Restaurant trasformandosi in un vero e proprio ristorante alpino. Assolutamente da provare per un’esperienza gastronomica unica in grado di soddisfare i palati con autentiche delizie alpine. Il locale si trova in piazza San Giovanni Bosco 1, Varese.