Nuovi binari e meno passaggi a livello: Regione dà cento milioni in più a FerrovieNord

Il rinnovo della stazione Bovisa e del deposito di Novate Milanese, ma anche la soppressione di due passaggi a livello nel Comasco: sono alcuni dei nuovi investimenti – per totali 100 milioni di euro – previsti da FerrovieNord, la rete (di proprietà regionale) che fa capo prevalentemente a Milano ed è imperniata sul “nodo” di Saronno.

Nella giornata di lunedì 14 ottobre la Giunta regionale ha approvato una delibera per aggiornare il Contratto di programma con Ferrovienord, che oggi prevede investimenti complessivi per un valore complessivo di circa 2 miliardi di euro.

L’aggiornamento del Contratto di Programma, all’interno di un contesto generale di incremento dei costi dei materiali, opera una riallocazione delle risorse tra gli interventi programmati e recepisce 100 milioni di euro circa di nuove risorse per garantire la realizzazione di interventi prioritari e di messa in sicurezza.

Vengono innanzitutto stanziati 7 milioni aggiuntivi per completare il collegamento Malpensa T2-Sempione, i cui lavori sono in piena fase operativa.

Se la nuova Gallarate-Malpensa è l’opera in assoluto più rilevante e costosa in corso di realizzazione, subito dopo viene il progetto della nuova stazione di Milano Bovisa, la “porta” della città di Milano venendo da Saronno e dalla linea per Seveso-Canzo-Asso: l’importo aggiuntivo stanziato è di 37 milioni di euro.

Via i passaggi a livello sulla Milano-Como

Tredici milioni serviranno invece per la soppressione di due passaggi a livello della Milano-Saronno-Como, a Lomazzo e Cadorago, e per l’adeguamento di un sottopasso a Cesano Maderno.

Ventisette milioni di euro vengono aggiunti per il rinnovo dell’armamento (i binari) sulla rete di Milano, sulla linea Brescia-Iseo-Edolo e anche presso l’impianto di manutenzione di Novate Milanese:

Sulla Brescia-Edolo previsti anche 9 milioni di euro per adeguamenti delle gallerie e per la protezione della ferrovia dai dissesti idrogeologici; 4 milioni di euro per la realizzazione di un’area per la manutenzione; 4,5 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria su due ponti a Niardo.

9,6 milioni per il treno a idrogeno sulla Brescia-Edolo

Sono state inoltre rifinanziate da Regione altre importanti opere, tra le quali si segnalano: Polo di Saronno per circa 8 milioni di euro, raddoppio della tratta Seveso – Baruccana (MB): per 1,5 milioni di euro.

Confermato anche il progetto sperimentale di treni a idrogeno da attuare sulla Brescia – Iseo – Edolo: serviranno 9,6 milioni di euro per l’adeguamento infrastrutturale della linea anche per la circolazione di treni a idrogeno.

«Con questo provvedimento – ha commentato l’assessora alle infrastrutture Claudia Maria Terzi – andiamo a potenziare la rete che afferisce alla Regione Lombardia, finanziando nuovi interventi infrastrutturali e tecnologici fondamentali per aumentare efficienza e sicurezza, a beneficio degli utenti e dei territori coinvolti. Si tratta di opere a volte poco visibili ma essenziali per garantire il buon funzionamento del sistema. Il nostro impegno prosegue con convinzione per migliorare il servizio ferroviario sulla rete, in relazione all’evoluzione delle priorità degli interventi e della loro natura strategica».

«Regione – ha aggiunto l’assessore ai trasporti Franco Lucente – dimostra ancora una volta di voler investire su un sistema di trasporti pubblico moderno e puntuale. L’aggiornamento del Contratto di Programma evidenzia una serie di opere fondamentali su numerose tratte del territorio che necessitano di interventi urgenti, così da offrire un servizio sempre più efficiente e all’avanguardia, per rispondere in maniera concreta alle esigenze dei viaggiatori».