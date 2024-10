Openjobmetis lancia “Avanti tutta”, il Monopoli del mondo del lavoro

Openjobmetis, Agenzia per il Lavoro tra i primi operatori del settore in Italia, lancia il primo nuovissimo gioco da tavolo, ideato e disegnato in esclusiva per percorrere in chiave ludica tutti i passaggi più importanti di chi vuole muoversi al meglio nel mondo del lavoro. Come scrivere un curriculum in modo brillante? Come sostenere un efficace colloquio di lavoro? E ancora: quali consigli per gestire la propria pagina LinkedIn e la propria web reputation?

Non è semplice affrontare tutti questi temi, soprattutto per i più giovani. Lo sanno i tantissimi Recruiter di Openjobmetis che ogni anno entrano in decine di scuole offrendo gratuitamente la propria consulenza per affiancare gli studenti nella scelta delle scuole superiori e nel primo approccio con il mondo delle imprese. Per questo abbiamo pensato a uno strumento giocoso ma al contempo ricco di contenuti, snocciolando, casella per casella, tanti temi di grande importanza.

Non solo: il gioco propone un percorso progressivo, dove, pedine e dadi alla mano, possono essere rafforzate le competenze sociali e relazionali, mettendo a confronto le esperienze di tutti i giocatori coinvolti. I giochi da tavolo insegnano a rispettare i tempi degli altri, a comprendere e seguire le regole, a collaborare e anche, se si perde, a sviluppare nuove strategie, permettendo di veicolare le informazioni attraverso sistemi non solo nozionistici, ma esperienziali, riferibili al mondo reale.

Avanti tutta! Allena il tuo futuro è un gioco strategico, in grado di stimolare funzioni esecutive come la pianificazione, la concentrazione e la flessibilità mentale.

In un’epoca tutta digitale, in cui è acceso il dibattito non sempre ordinato sull’Intelligenza Artificiale, Openjobmetis propone di riunire le persone intorno a un tavolo per trascorrere del tempo di qualità con insegnanti, tutor e amici, sviluppando empatia, spirito collaborativo e visioni prospettiche: attraverso le carte obiettivo, i giocatori saranno chiamati a immaginare di svolgere diverse professioni, per ciascuna delle quali è importante possedere determinate competenze. Il tutto, non senza qualche ostacolo da gestire con metodo e resilienza quando si capita nelle caselle “opportunità” e imprevisti”!

Ma come si gioca ad Avanti tutta! Allena il tuo futuro? Occorre prima di tutto essere almeno in 2, per un massimo di 6 giocatori; si può impiegare da 30 a 45 minuti, oppure evitare di darsi un limite di tempo. Lo scopo finale? Naturalmente, quello di arrivare a firmare il contratto di lavoro! A fare da sfondo grafico alla plancia di gioco, una città con tanto di scuola, città, palestra, officina, ristorante, centro commerciale e tanti altri luoghi rappresentativi dei posti nei quali esercitare il proprio talento.

Il gioco non è vendita sul mercato della distribuzione, ma può essere richiesto gratuitamente – mandando un’email a avantitutta@openjob.it – da scuole, università, formatori e perché no, anche HR Manager, che vogliano integrare questo nuovo strumento ludico fra le proprie attività di orientamento. I giochi da tavolo vanno ben oltre lo svago dal momento che rappresentano potenti strumenti educativi che ci arricchiscono e ci fanno crescere dando modo di connetterci con gli altri, stimolare la mente, sviluppare empatia e creatività.