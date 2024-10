Passeggero fuori controllo, il volo per Milano Malpensa rientra a Valencia

Un volo Ryanair Valencia-Malpensa è rientrato sull’aeroporto spagnolo dopo che un passeggero ha dato in escandescenze a bordo e il personale non era in grado di contenerlo fisicamente.

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi sul volo FR07471, decollato dalla città spagnola alle 13.59 per Malpensa: giunto all’altezza di Terragona, l’Airbus è però rientrato sempre sullo stesso aeroporto di Valencia Manises, dove è atterrato alle 14.42, dopo una quarantina di minuti di volo totali.

Secondo la testimonianza di un passeggero a bordo, riportata a Varesenews, la persona che ha dato in escandescenze era probabilmente italiana, urlava senza controllo e rifiutava ogni invito alla calma da parte del personale di cabina. In questi casi la tutela delle persone a bordo è prioritaria su tutto ed è questo principio che probabilmente ha guidato il comandante nella decisione di chiedere il rientro.

«Già in aeroporto questa persona dava qualche segnale di squilibrio» racconta un passeggero. «Beveva birra, ascoltava musica a volume alto, a un certo punto ha avvicinato in modo inopportuno delle signore di una certa età dicendo “me gusta la morfina”. Sulla pista ha tentato di accendersi una sigaretta. Poi una volta in volo ha iniziato a dare di matto».

Già in fase di decollo ha slacciato la cintura di sicurezza e ha tentato di muoversi dal suo posto, nella parte anteriore della cabina, verso il fondo. «Poi credo che abbia cercato di accendersi un’altra sigaretta, quando ha capito che rientravamo ha iniziato a urlare “voglio andare a Milano”, a bestemmiare». La presenza di una persona con comportamenti aggressivi ha creato molta apprensione negli altri viaggiatori.

Il tracciato del volo

All’arrivo l’uomo è stato preso in carico dalla Guardia Civil, subito dopo lo sbarco sul piazzale.

Il volo Ryanair è stato poi riprogrammato con arrivo alle 17.10 a Milano Malpensa.